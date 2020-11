Na Koroškem okužbe potrdili v vseh večjih domovih za starejše

Slovenj Gradec/Radlje ob Dravi, 2. novembra - Na Koroškem so okužbe z novim koronavirusom potrdili že v vseh štirih večjih domovih za starejše. Nazadnje je virus prejšnji vdrl v Dom Hmelina v Radljah, kjer je trenutno okuženih 33 stanovalcev in 14 zaposlenih. Najmanj težav imajo v Domu starejših na Fari na Prevaljah, znova pa so okužbe potrdili med zaposlenimi v CUDV Črna.