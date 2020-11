V Krškem končali projekt povezave sladkovodne akvakulture in turizma

Krško, 2. novembra - Krška občina in projektni partnerji so te dni končali enoletni podvig Okusi posavsko ribo, s katerim so povezali naravne danosti, domače gostince in lokalno ribogojstvo ter okrepili območno turistično ponudbo. Nekaj manj kot 280.000 evrov vreden projekt bo s skoraj 200.000 evrov podprl Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.