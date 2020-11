Dnevnik o začetku dolge evropske zime (2. 11.)

Ljubljana, 1. novembra - Aleš Gaube v komentarju Vroči začetek dolge zime piše o tem, da je pred nami dolga zima odrekanja in potrpežljivosti, ki pa je evropske vlade ne morejo več tako samoumevno pričakovati. Obljube evropskih držav o tem, da drugo zapiranje ne pride v poštev, so potihnile, prav tako samohvale politike, da so zdravstveni sistemi bolje pripravljeni.