Bale Tottenhamu zagotovil tri točke in drugo mesto

London, 1. novembra - Garreth Bale, valižanski nogometni zvezdnik, je dosegel svoj prvi gol po vrnitvi iz Reala v Tottenham. In to zelo pomembnega, moštvu Joseja Mourinha je zagotovil zmago v 7. krogu angleškega prvenstva in drugo mesto na prvenstveni razpredelnici. Dosegel je gol za 2:1, kar je bil tudi končni izid.