V spletno izdajo tudi festival Animateka

Ljubljana, 2. novembra - Organizatorji 17. mednarodnega festivala animiranega filma Animateka so se zaradi epidemiološke situacije odločili, da letošnjo izdajo preselijo na splet. Festival bo v nekoliko daljši različici potekal med 30. novembrom in 9. decembrom, preko spleta pa si bo mogoče ogledati filme ter slediti AnimatekiPRO in spremljevalnemu programu.