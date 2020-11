Zdravniki družinske medicine ostajajo zavezani čim boljši dostopnosti in javnemu zdravstvu

Ljubljana, 2. novembra - Zdravniki družinske medicine so v javnem pismu zapisali, da se kljub krizi trudijo za ohranitev čim večje dostopnosti in javnega zdravstva. Obenem se zavedajo stisk, s katerimi se soočajo bolniki, ki težje pridejo do zdravnika. "Razumemo, da je to za njih hudo," so zapisali. Izpostavili so pomembnost racionalnega koriščenja zdravstvenih storitev.