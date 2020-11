Berlin, 1. novembra - Nogometaši Bayerja iz Leverkusna so v tekmi 6. kroga nemške lige premagali Freiburg s 4:2 in se zavihteli na četrto mesto lestvice. Hertha in Wolfsburg sta se razšla z 1:1. Na vrhu sta po porazu Leipziga zdaj z enakim številom točk Bayern in Dortmund.