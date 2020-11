Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 10. in 1. 11.)

Ljubljana, 1. novembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o epidemioloških razmerah pri nas in dodale, da je v zadnjih dveh dneh za covidom-19 umrlo skoraj 50 ljudi. Pisale so tudi o tem, da je bilo letos v Sloveniji število prebivalcev prvič višje od 2,1 milijona, in o tem, da mediji ob letošnjih ameriških volitvah prvi dami Melanii Trump namenjajo manj pozornosti.