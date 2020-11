Največ okužb z novim koronavirusom v Ljubljani, izstopajo tudi gorenjske občine

Ljubljana, 1. novembra - V soboto so največ okužb z novim koronavirusom znova odkrili v Ljubljani, in sicer 215. V občini je tako 3116 aktivnih okužb. Po številu okuženih izstopajo tudi gorenjske občine. V kranjski so v soboto potrdili 63 okužb, v kamniški pa 38. V jeseniški občini so potrdili 25 novih primerov, v radovljiški pa 21.