Na dan spomina na mrtve manjši obisk na pokopališčih

Ljubljana, 1. novembra - Današnji dan spomina na mrtve zaradi epidemije covida-19 poteka v znamenju manjšega obiska na pokopališčih, saj so se mnogi odločili grobove obiskati že prejšnje dni. Mariborski nadškof Alojz Cvikl je v pridigi v mariborski stolnici poudaril, naj bo na današnji praznik naš pogled zazrt v vse pokojne, naj bo to tudi dan veselja in hvaležnosti.