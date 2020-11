Dalmacijo stresel potres

Zadar/Ljubljana, 1. novembra - Širše območje Zadra je danes prizadel potres z magnitudo 4,7, ki so ga po poročanju hrvaških medijev čutili prebivalci večjega dela Dalmacije, pa tudi v Zagrebu in delu BiH. Potres so čutili tudi posamezni prebivalci v več krajih po Sloveniji, so sporočili iz urada RS za seizmologijo.