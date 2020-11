Vreme: Ponoči delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 1. novembra - Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na Primorskem in Notranjskem nizka oblačnost, občasno bo tudi megleno. Drugod bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.