Air France začasno ukinja številne lete, tudi v Slovenijo

Brnik, 1. novembra - Francoski letalski prevoznik Air France je zaradi novih ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa začasno ukinil številne lete po Evropi, med 7. novembrom in 16. decembrom tudi v Slovenijo. Prihodnji teden bodo leteli po načrtih, da se lahko potniki vrnejo, so zapisali na spletni strani. Zadnja leta v Slovenijo bosta v ponedeljek in četrtek.