Sojenje za napad na Charlie Hebdo prekinili zaradi okužbe s koronavirusom

Pariz, 1. novembra - V Parizu so do srede prekinili sojenje obtoženim za sodelovanje pri terorističnem napadu na satirični časnik Charlie Hebdo leta 2015. Odvetniki so namreč sporočili, da je bil Ali Riza Polat, ki naj bi imel ključno vlogo pri organizaciji napada, pozitiven na testiranju na novi koronavirus, poroča francoska tiskovna agencija AFP.