Ljubljana, 1. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje za voznike osebnih vozil polurna čakalna doba ob vstopu v državo. Danes med 8. in 21. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.