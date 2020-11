Staš Skube obtičal v Belorusiji, njegov brat Sebastian poškodovan

Zreče, 1. novembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca je danes v Zrečah začela priprave za prvi cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2022. Selektor Ljubomir Vranješ na bližnjih tekmah proti Poljski in Turčiji iz različnih razlogov ne bo mogel računati na Staša in Sebastiana Skubeta ter Blaža Blagotinška, Darka Cingesarja in Nika Henigmana.