Pandemija odnesla prvo dirko svetovne serije v sezoni 2021

Melbourne, 1. novembra - Zaradi pandemije novega koronavirusa so organizatorji kolesarske dirke po Avstraliji morali odpovedati za januar 2021 načrtovano preizkušnjo svetovne serije. Razlog pa so težave zaradi potovanj v in iz države, ki bi zaradi karantenskih protokolov onemogočile pošteno izvedbo dirke in povišale stroške ekip, so sporočili iz organizacijskega odbora.