Trump in Biden v zadnjem sprintu do volilnega dne

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 1. novembra - Ameriška predsedniška kandidata Donald Trump in Joe Biden v zadnjih dnevih pred torkovimi splošnimi volitvami ničesar ne prepuščata naključju in vodita intenzivno kampanjo, s katero skušata spodbuditi svoje podpornike k udeležbi na volitvah ter morda spotoma prepričata še kakšnega novega volivca.