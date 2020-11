Atalanta po dveh porazih do zmage v Crotoneju, remi Interja in Parme na San Siru

Milano, 31. oktobra - Nogometaši Atalante iz Bergama so po dveh porazih proti Napoliju in Sampdorii danes v Crotoneju slavili z 2:1 (2:1) in se po nepopolnem šestem krogu serie A prebili na drugo mesto. Na obračunu med Interjem in Parmo na milanskem San Siru je gostujoča ekipa že vodila z 2:0, na koncu pa sta se tekmeca razšla z neodločenim izidom 2:2 (0:0).