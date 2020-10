Etapa Gauduju, Roglič ubranil rdečo majico

Oviedo, 31. oktobra - Francoz David Gaudu (Groupama-FDJ) je zmagovalec 11. etape dirke po Španiji od Villaviciose do Alto de la Farrapone (170 km). Štiriindvajsetletnik je bil najboljši med ubežniki, medtem ko v ozadju ni prišlo do ognjemeta med favoriti. Med njimi je slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) z 10. mestom ohranil rdečo majico vodilnega na Vuelti.