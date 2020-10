Leipzig izgubil, Bayern in Dortmund z zmagama na prvi mesti

Berlin, 31. oktobra - Doslej vodilni ekipi v nemški nogometni ligi Leipzigu Kevina Kampla je na današnji tekmi 6. kroga spodrsnilo in po porazu z 0:1 z Borussio Mönchengladbach je zdrsnila na tretje mesto. Preostali ekipi z vrha sta delo opravili brez napak in s polnim izkupičkom, prav na vrhu sta tako po novem z enakim številom točk Bayern in Borussia Dortmund.