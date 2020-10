Rubljov in Sonego v finalu na Dunaju

Dunaj, 31. oktobra - Osmi igralec sveta Rus Andrej Rubljov in Italijan Lorenzo Sonego, ki je na lestvici ATP zaseda 42. mesto, sta finalista turnirja na Dunaju. Za Rubljova je to peti finale letos in priložnost za nadaljevanje stoodstotnega niza, Sonego, ki je v polfinalu izločil Novaka Đokovića, pa bo skušal osvojiti drugo lovoriko v karieri po Antalyji 2019.