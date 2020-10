Uci potrdil zaostanke ob Rogličevi petkovi zmagi

Oviedo, 31. oktobra - Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je potrdila rezultate petkove desete etape na dirki po Španiji, ki se je končala z zmago Primoža Rogliča. V obrazložitvi so zapisali, da so sodniki dirke na podlagi veljavnega protokola v pravilih spremenili karakteristiko zaključka etape, zaradi česar so številni kolesarji zaostali nekaj sekund.