Dan spomina na mrtve bo brez množičnih obiskov grobov in tradicionalnega druženja

Ljubljana/Maribor/Koper, 1. novembra - Današnji dan spomina na mrtve bo potekal brez množičnih obiskov grobov in tradicionalnega druženja. Ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 namreč razen izjem prepovedujejo zbiranje nad šest oseb in prehajanje med občinami. Ni pa odpovedana osrednja spominska slovesnost pri spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanih žrtev.