V BiH in Srbiji rekordno število novih okužb z novim koronavirusom

Sarajevo/Beograd, 31. oktobra - V BiH so v zadnjih 24 urah potrdili 1912 novih okužb z novim koronavirusom, kar je doslej največ na dnevni ravni od začetka epidemije v državi. V zadnjih 24 urah so opravili 3891 testov. O rekordnih novih okužbah poročajo tudi iz Srbije. Potrdili so 1817 novih okužb.