Časovni zaostanki ob Rogličevi zmagi izzvali proteste kolesarjev

Oviedo, 31. oktobra - Slovenski as Primož Roglič je z veličastno predstavo v petek ugnal vso konkurenco na dirki po Španiji, z bonifikacijami ter časovno razliko treh sekund do Ekvadorca Richarda Carapaza pa je prevzel tudi rdečo majico vodilnega. Odločitev sodnikov v zvezi z zaostanki pa je sprožila več protestov kolesarjev in vodstev ekip.