Španski mediji: Barceloni grozi stečaj

Barcelona, 31. oktobra - Španski nogometni velikan Barcelona je zašel v velike finančne težave. Kot poročajo nekateri tamkajšnji mediji, klubu že v januarja grozi plačilna nesposobnost, če se Lionel Messi in drugi zvezdniki v ekipi ne bodo odpovedali delu svojih dohodkov. O tem sta danes poročala tudi Marca in As, ki sta se sklicevala na poročilo radijske postaje RAC1.