Newyorška borza napoveduje volilno zmago demokrata Joa Bidna

New York, 31. oktobra - Glavni investicijski strateg newyorškega centra za finančne raziskave in analize (CFRA) Sam Stowall je v petek sporočil, da gibanje borznih indeksov od konca julija do konca oktobra napoveduje, da bo na predsedniških volitvah v torek zmagal izzivalec predsednika ZDA Donalda Trumpa demokrat Joe Biden.