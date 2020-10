Za newyorško borzo najslabši teden po marcu

New York, 30. oktobra - Newyorška borza je današnje trgovanje zaključila z izgubami. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so ta teden zabeležili največje izgube od marca. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi negotovosti ob volitvah za predsednika ZDA, rekordnega števila novih primerov okužb s koronavirusom in slabih rezultatov četrtletnih zaslužkov tehnoloških podjetij.