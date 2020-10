Facebook stran Družine po nekajdnevni blokadi deljenja vsebin spet deluje nemoteno

Ljubljana, 31. oktobra - Potem ko je bilo deljenje vsebin časnika Družina na družbenem omrežju Facebook v minulih dneh moteno, saj je bila spletna stran Družine označena z opozorilom, zdaj profil spet deluje nemoteno, so pojasnili za STA. Odgovora, zakaj je prišlo do blokade, še nimajo. Hitro sprostitev blokade pa pripisujejo močni podpori posameznikov in skupnosti.