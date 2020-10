Roglič bo danes spet v rdečem dresu

Santander, 31. oktobra - Na kolesarski dirki po Španiji bo danes 11. etapa. To bo spet gorska preizkušnja, ena od težjih na dirki, ki se bo po 170 kilometrih končala z vzponom na Lagos de Somiedo, kjer poznavalci pričakujejo obračun favoritov za rdečo majico vodilnega. V to bo v etapi oblečen slovenski šampion in branilec naslova Primož Roglič.