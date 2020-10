V Barceloni protesti proti ukrepom za zajezitev covida-19

Madrid/Barcelona, 30. oktobra - Na barcelonskih ulicah se je danes na protestih proti ukrepom za zajezitev novega koronavirusa zbralo okoli 1500 ljudi. Izbruhnili so spopadi med protestniki in policisti. Katalonske oblasti so namreč danes dodatno zaostrile ukrepe za zajezitev virusa, svoje meje pa je zaprla tudi večina drugih španskih regij.