V novogoriškem domu upokojencev okuženi štirje stanovalci in ena zaposlena

Nova Gorica, 30. oktobra - V Domu upokojencev Nova Gorica so v četrtek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri eni od stanovalk. Takoj so sprejeli vse zaščitne ukrepe, vsem 320 oskrbovancem pa odvzeli brise in okužbo odkrili še pri treh stanovalcih in eni zaposleni. Kot so v domu zapisali na svojih spletnih straneh, bodo testiranje ponovili v torek.