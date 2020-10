Ljubljana, 30. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da so v četrtek so v Sloveniji opravili 6368 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 1798 okužb. Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19. Vlada je podaljšala nekatere ukrepe za zaustavitev širjenja epidemije.