Študentski domovi tudi ta teden ostajajo zaprti, študentje znova opozorili na stiske

Ljubljana, 1. novembra - Tudi v prihodnjem tednu bodo študentski domovi delovali v omejenem obsegu. V njih bodo še zmeraj lahko ostale študentske družine, študentje s stalnim prebivališčem v domu, študentje iz tujine in študentje, ki v epidemiji opravljajo pomembne naloge. A so po prvem tednu študentje ponovno opozorili, da so nekatere skupine študentov spregledane.