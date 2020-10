piše Marjan Maučec

Ljubljana, 31. oktobra - Ob nedavni obletnici koroškega plebiscita in lanski priključitve Prekmurja so znova oživele razprave o pisavi krajevnih imen v zamejstvu, kjer avtohtono prebivajo slovenske narodne manjšine. Ministrstvo za kulturo pojasnjuje, da Bad Radkersburga, Klagenfurta in Gorizie v slovenščini še vedno ni, ampak je obvezna uporaba slovenskih imen.