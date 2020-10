Evropske borze kljub objavi podatkov o okrevanju gospodarstva v tretjem četrtletju neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 30. oktobra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah kljub statističnim objavam, ki kažejo, da je gospodarstvo v tretjem četrtletju okrevalo po katastrofalnem drugem četrtletju, danes niso opazneje narasli in so dan sklenili neenotno. Vlagatelje namreč skrbi širjenje novega koronavirusa in posledice novih ukrepov za zamejitev virusa na gospodarstvo.