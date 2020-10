Civilni zaščiti pri delovanju za omejitev epidemije pomaga tudi vojska

Ljubljana, 30. oktobra - Od razglasitve epidemije v prizadevanjih za omejitev širjenja novega koronavirusa sodelujejo tudi sile Slovenske vojske (SV). V takojšnji pripravljenost za pomoč sistemu zaščite in reševanja je več kot 200 pripadnic in pripadnikov SV, po potrebi se lahko to število še poveča. Danes so tako preselili laboratorij UKC Ljubljana.