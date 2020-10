Vlada odredila uporabo blaga iz blagovnih rezerv

Ljubljana, 30. oktobra - Vlada je s sklepom določila, da se za obvladovanje širjenja okužb s covid-19 v javnih zdravstvenih in socialnih zavodih iz blagovnih rezerv uporabi določeno blago, kot so dihalni ventilator, oprema za zasilno oskrbo s kisikom in podobno. Blago bo uporabnikom predala uprava za zaščito in reševanje, so po dopisni seji sporočili iz vlade.