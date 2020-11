Oktobrski obseg arktičnega ledu na rekordno nizki ravni

Koebenhavn, 1. novembra - Obseg arktičnega morskega ledu je v letošnjem oktobru na najnižji ravni za ta del leta v 41 letih, odkar znanstveniki njegov razvoj spremljajo s sateliti, so pokazali rezultati danskih raziskovalcev. Vzrok za to je nenavadno toplo morje za to obdobje. Gre za nov dokaz o velikih učinkih globalnega segrevanja ozračja za Arktiko.