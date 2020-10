Psiholog Masten ljudi poziva k pomoči sočloveku v trenutkih stiske

Ljubljana, 30. oktobra - Trenutne razmere z vsemi omejitvami in skrbmi so po besedah izrednega profesorja z oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Roberta Mastena preizkušnja za slehernega posameznika. Ljudi je pozval k pomoči ljudem v stiski, saj tudi to lahko osmisli lastno stisko.