Sviz poziva DZ k zagotovitvi dodatnih sredstev

Ljubljana, 30. oktobra - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Slovenije je na poslanke in poslance naslovil poziv k dopolnitvi predloga sprememb proračuna za leto 2021. Od vlade zahteva, da za obvladovanje epidemije ter zagotavljanje stabilnega in kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v proračunu za leto 2021 nameni dodatnih 90 milijonov evrov.