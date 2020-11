Daimler in Aston Martin v tesnejše sodelovanje

Stuttgart, 1. novembra - Nemški avtomobilski velikan Daimler in britanski proizvajalec luksuznih športnih avtomobilov Aston Martin bosta okrepila sodelovanje. Aston Martin bo dobil dostop da najnovejših motorjev, komponent in drugih sistemov Daimlerjeve znamke Mercedes-Benz, ta pa bo lastniški delež v britanskem proizvajalcu povečal do 20 odstotkov.