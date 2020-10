Finance: Vlada bo za 55.500 evrov kupila merilnike telesne temperature edinega ponudnika

Ljubljana, 30. oktobra - Vlada je za nakup merilnike telesne temperature izbrala edinega ponudnika, ki se je prijavil na ponovljen razpis. Gre za družbo MF plus iz Ljubljane, ki je merilnike ponudila za 55.500 evrov, so danes na spletni strani poročale Finance. Z razpisom je vlada kupila štiri statične in en prenosni sistem.