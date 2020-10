Več tisoč ljudi na protifrancoskih protestih v Bangladešu in Pakistanu

Daka/Islamabad, 30. oktobra - Več deset tisoč protestnikov je v Bangladešu in Pakistanu danes izražalo svojo jezo nad Francijo. Po petkovih molitvah se je v Daki na ulice zgrnila množica ljudi, ki so obsodili izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona. V Islamabadu pa se je okoli 2000 protestnikov skušalo priti do francoskega veleposlaništva.