EU si želi učinkovitejše, preglednejše in vplivnejše WHO

Bruselj, 30. oktobra - EU si bo prizadevala za učinkovitejšo, preglednejšo in vplivnejšo Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), je poudaril nemški zdravstveni minister Jens Spahn po današnjem virtualnem zasedanju ministrov EU za zdravje. Vsaka organizacija je močna le toliko, kot to želijo njene članice, je še izpostavil.