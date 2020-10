Največ okužb z novim kronavirusom v četrtek potrdili v Ljubljani, Kranju in Mariboru

Ljubljana, 30. oktobra - V Ljubljani so v četrtek znova zabeležili več kot 300 novih okužb z novim koronavirusom. Med občinami, kjer je bilo novih primerov največ, ostajata tudi Kranj in Maribor, prvi z dodatnimi 90 potrjenimi okužbami, drugi z 82 novimi primeri. Največji delež prebivalcev je okužen v občinah Kuzma (5,464%), Odranci (3,528%) in Železniki (3,180%).