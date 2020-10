V veljavi nova pravila za zmanjšanje stroškov in upravnih bremen železniškega sektorja

Ljubljana, 31. oktobra - V EU so danes začela veljati nova pravila, ki železniškemu sektorju prinašajo manjše stroške in upravna bremena. Novi poenostavljeni postopki bodo na primer ustvarili večjo konkurenčnost in inovativnost v sektorju, saj bodo železniškim podjetjem med drugim olajšali prodajo inovativne tehnologije v več kot eni članici, so sporočili iz Bruslja.