Ljubljana, 30. oktobra - STA je danes zagnala posebno spletno stran, posvečeno predsedniškim in kongresnim volitvam v ZDA, ki bodo 3. novembra. Na strani so ključne informacije o volitvah, volilnem sistemu in kandidatih ter sveže informacije o aktualnem dogajanju. Stran je dostopna na naslovu https://www.sta.si/v-srediscu/volitve-zda-2020.