Vlaki bodo od danes vozili po nekoliko okrnjenem voznem redu

Ljubljana, 2. novembra - Vlaki bodo od danes skladno z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 vozili po spremenjenem, nekoliko zmanjšanem voznem redu, so sporočili iz Slovenskih železnic. Ob tem so poudarili, da bodo še vedno zagotavljali potrebno mobilnost prebivalstva, med drugim bodo ohranili povezave za zagotavljanje dovoza in odvoza potnikov na delo in z dela.